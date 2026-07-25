Московское «Динамо» разошлось миром с самарскими «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
ДинамоМосква0:0Крылья СоветовСамара
Динамо: Андрей Лунёв, Леон Зайдензаль, Максим Осипенко, Давид Рикардо, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Битело, Кирилл Глебов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Артур Гомес (Рубенс 77')
Крылья Советов: Сергей Песьяков, Фернандо Костанца, Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Михайло Баньяц, Амар Рахманович, Иван Олейников
После матча команды расположились на втором и третьем местах в турнирной таблице соответственно.