После матча команды расположились на втором и третьем местах в турнирной таблице соответственно.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Московское «Динамо» разошлось миром с самарскими «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 0:0.

2.68

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