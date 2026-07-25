Московское «Динамо» разошлось миром с самарскими «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 0:0.

Бителло
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За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Результат матча

ДинамоМоскваДинамо0:0Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
Динамо:  Андрей Лунёв,  Леон Зайдензаль,  Максим Осипенко,  Давид Рикардо,  Дмитрий Скопинцев,  Даниил Фомин,  Битело,  Кирилл Глебов,  Ярослав Гладышев,  Константин Тюкавин,  Артур Гомес (Рубенс 77')
Крылья Советов:  Сергей Песьяков,  Фернандо Костанца,  Никита Чернов,  Сергей Божин,  Кирилл Печенин,  Николай Рассказов,  Максим Витюгов,  Сергей Бабкин,  Михайло Баньяц,  Амар Рахманович,  Иван Олейников

После матча команды расположились на втором и третьем местах в турнирной таблице соответственно.