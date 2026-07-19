19 июля в 22:00 мск состоится финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины. Узнайте, где и как смотреть игру.

Испания — второй номер в рейтинге ФИФА на данный момент. «Красная фурия» неудачно начала турнир, но в итоге смогла прийти к самому финалу. Единственный раз за всю историю испанцы поднимали трофей в 2010 году в ЮАР.

Аргентина возглавляет список ФИФА. Все потому, что на данный момент команда Лионеля Скалони является действующим чемпионом мира. Сегодня аргентинцы будут защищать свой титул, а Лионель Месси может уйти из сборной, добившись второй победы подряд на чемпионате мира.

Ни одна из команд не проигрывала на турнире. Однако сегодня кому-то одному все же придется уступить.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.33 на победу Испании и 3.65 на победу Аргентины, 165 — победит в финале Испания, 2.25 — победит в финале Аргентина.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили большой прогноз к этому матчу. Кто станет чемпионом мира, узнайте здесь. Редакция предлагает ознакомиться со ставками на тоталы. Кто откроет счет в матче, смотрите тут. Также на сайте доступна крупная ставка с коэффициентом 8.10.

ИИ считает, что в матче будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Аргентина смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Испания — Аргентина в подробном онлайн-репортаже.