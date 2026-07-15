Заслуженный тренер РФ Юрий Сёмин считает, что Испания заслуженно вышла в финал ЧМ‑2026, лишив Францию её главных козырей.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Испанский тренер хорошо знает своих игроков, потому что работал с ними ещё с юношества. У них большое количество побед на детских турнирах. У французов детский футбол тоже на высоком уровне. Но сильнее оказались те, у кого более мощная психология.

Испанцам тренер сказал, что надо лишить мяча французов. Вот так и получилось. Без мяча Франция теряет в качестве. Плюс персональная опека абсолютно везде. Количество приёмов мяча у Мбаппе, Дембеле, Олисе было на минимуме. Без мяча эти футболисты лишаются таланта», — сказал Сёмин «СЭ».

Финал мундиаля намечен на 19 июля в 22:00 (мск). В финале соперником Испании станет победитель матча Англия — Аргентина, который пройдёт сегодня, 15 июля, в 22:00 (мск).