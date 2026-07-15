Полузащитник сборной Испании Родри высказался о победе национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира против сборной Франции (2:0).

Родри — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«Я очень счастлив и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали еще один шаг. Теперь нужно отдохнуть, хорошо восстановиться, ведь впереди нас ждет самый важный матч в нашей жизни.

Нужно было нейтрализовать соперника и навязать ему свой футбол. Команда сыграла великолепно. Особенно без мяча. Также невероятно проявили себя игроки, которые вышли на замену.

Моя игра? Я очень доволен. Матч был очень тяжелым. Нам понадобились усилия каждого. Мы играли против очень физически сильной команды. Получилась очень цельная игра

Нарушение правил на Ямале? Мы уже три матча сталкиваемся с этой ситуацией. Речь идет более чем о 10-15 нарушениях, которые судьи не фиксируют.

Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такое попустительство со стороны арбитров очевидно, особенно сегодня. Но Ламин все равно провел великолепный матч», — сказал Родри As.

По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.