Сборная Испании одолела Францию (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026-го года.
На 22-й минуте встречи «красная фурия» вышла вперед. Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти.
Сборная Испании удвоила свое преимущество на 58-й минуте, отличился Педро Порро с передачи Дани Ольмо.
Результат матча
ФранцияПариж0:2ИспанияМадрид
0:1 Микель Оярсабаль 22' пен. 0:2 Педро Порро 58'
Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба (Максанс Лакруа 30'), Лука Динь (Райан Шерки 72'), Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо (Ману Коне 45'), Усман Дембеле, Майкл Олисе (Тео Эрнандес 72'), Брэдли Баркола (Дезире Дуэ 57'), Килиан Мбаппе
Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Микель Оярсабаль (Ферран Торрес 74'), Алекс Баэна (Маркос Льоренте 84'), Даниэль Ольмо (Педри 78'), Фабиан Руис (Микель Мерино 78'), Родриго Эрнандес, Педро Порро (Нико Уильямс 84'), Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Адриен Рабьо 9', Килиан Мбаппе 86' — Марк Кукурелья 31'
По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.