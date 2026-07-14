По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина .

Сборная Испании удвоила свое преимущество на 58-й минуте, отличился Педро Порро с передачи Дани Ольмо .

Сборная Испании одолела Францию (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026-го года.

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