Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о поражении национальной команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:2).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Матч получился не таким, как мы хотели, ни тактически, ни технически, ни с точки зрения нашего уровня. Если вы не делаете то, что должны делать в полуфинале чемпионата мира, вы не побеждаете. Испания придерживалась плана, который характерен для них — им нравится владеть мячом, контролировать темп игры. Идея заключалась в том, чтобы высоко прессинговать соперника, не дать этому ритму закрепиться, и нам это не удалось. Было слишком много технических ошибок, мы не смогли доставить им проблемы, когда должны были это сделать.

Мы позволили им диктовать темп — мы должны были изменить баланс сил, и именно это нам не удалось. С самого начала из-за прессинга мы всегда оказывались втроем против двоих в центре поля, а против Испании это уже сложно. У Фабиана (Руиса) и Родри было достаточно времени, в прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть персонально, заставлять соперников бегать вместе с нами, потому что эта команда не любит бегать без мяча. И даже когда мы возвращали мяч, первые пасы и первые касания не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира. Из всего этого и складывается поражение.

Я очень разочарован, как и все. Мы мечтали выйти в финал, дать нашей стране возможность мечтать, творить историю… Теперь мы должны принять это с высоко поднятой головой. Разочарование огромно, я не могу выразить это словами. Нужно взять себя в руки, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет. На клубном и международном уровнях будут и другие события», — сказал Мбаппе RMC Sport.

По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.

Мбаппе провел за сборную Франции 7 матчей на ЧМ-2026, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.