Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу национальной команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Франции (2:0).

Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании globallookpress.com

«Трудно выразить наши чувства, но это чистая радость. Это выдающаяся команда. Нам предстоит сделать еще один шаг. Напряжение нарастает, игра в финале — это огромная ответственность и привилегия. Мы должны отнестись к этому серьезно.

В раздевалке мы говорили, что нам будет противостоять одна из лучших в мире сборных, в которой играют лучшие игроки мира. Но они играли против лучшей команды мира. Игроки сделали так, чтобы сложное казалось простым», — сказал де ла Фуэнте As.

После этого матча сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.