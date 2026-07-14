Футбольный клуб «Оренбург» официально сообщил о переходе колумбийского опорного полузащитника Роберта Мехии. Подробные детали и условия этого трансфера представителями команды не разглашаются.

Роберт Мехия globallookpress.com

В минувшем сезоне 25-летний футболист защищал цвета колумбийского клуба «Онсе Кальдас». Хавбек принял участие в 13 официальных поединках во всех турнирах, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Стоит добавить, что Мехия уже имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2024/25 полузащитник находился в обойме подмосковных «Химок», в составе которых выходил на поле в 20 матчах, но не смог записать на свой счет эффективных действий в атаке.