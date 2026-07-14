Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился ожиданиями от полуфиналов ЧМ-2026 и назвал команды, которые, по его мнению, ближе остальных к выходу в решающий матч турнира.

Рой Кин globallookpress.com

Эксперт отметил, что сборная Франции располагает одной из самых грозных линий нападения на мундиале, однако не менее опасно в атаке выглядит и национальная команда Аргентины. По мнению Кина, именно эти две сборные имеют самые высокие шансы добраться до финала.

«У Франции великолепная атакующая группа, но то же самое можно сказать и про Аргентину. Думаю, именно эти команды окажутся в финале. Для меня станет неожиданностью, если решающий матч пройдет без участия Франции и Аргентины», — заявил Кин в эфире ITV.

Напомним, в полуфиналах чемпионата мира Франция встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Англии.