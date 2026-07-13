Санкт-петербургский «Зенит» разошелся миром с махачкалинским «Динамо» в контрольном поединке. Товарищеская встреча состоялась на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

Андрей Мостовой globallookpress.com

Футболисты махачкалинского клуба сумели обеспечить себе быстрый гол — уже на 16-й минуте матча ворота хозяев поля поразил нападающий Миро. Уйти от поражения петербургской команде удалось лишь под самый занавес противостояния. На 90-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и спас свою команду от проигрыша.