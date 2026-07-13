В матче первого тура Первой лиги России тульский «Арсенал» в волевом стиле победил ивановский «Текстилищик» со счетом 2:1.

Дмитрий Гунько — главный тренер тульского «Арсенала»
Дмитрий Гунько — главный тренер тульского «Арсенала» globallookpress.com

Открыли счет в этой игре гости усилиями Арсения Филева на 45-й минуте, но точные удары Рашида Магомедова на 68-й минуте и Кирилла Гоцука на 70-й минуте принесли победу тулякам.

Результат матча

Арсенал ТулаТулаАрсенал Тула2:1ТекстильщикТекстильщикИваново
Арсенал Тула:  Melikhov,  Gotsuk,  Isaenko,  Penchikov,  Karmaev,  Enin,  Reyes,  Gorbunov,  Zhigulev,  Razdorskikh,  Magomedov
Текстильщик:  Fadeev,  Evdokimov,  Krutovskikh,  Gapechkin,  Ivannikov,  Pershin,  Rosputko,  Dzhebov,  Danube,  Gulyaev,  Filev

Таким образом, в активе «Арсенала» теперь стало три очка, а вот «Текстильщик» идет без набранных баллов.