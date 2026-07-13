В матче первого тура Первой лиги России тульский «Арсенал» в волевом стиле победил ивановский «Текстилищик» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Арсения Филева на 45-й минуте, но точные удары Рашида Магомедова на 68-й минуте и Кирилла Гоцука на 70-й минуте принесли победу тулякам.
Результат матча
Арсенал ТулаТула2:1ТекстильщикИваново
Арсенал Тула: Melikhov, Gotsuk, Isaenko, Penchikov, Karmaev, Enin, Reyes, Gorbunov, Zhigulev, Razdorskikh, Magomedov
Текстильщик: Fadeev, Evdokimov, Krutovskikh, Gapechkin, Ivannikov, Pershin, Rosputko, Dzhebov, Danube, Gulyaev, Filev
Таким образом, в активе «Арсенала» теперь стало три очка, а вот «Текстильщик» идет без набранных баллов.