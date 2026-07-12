Сборная Аргентины сыграет со сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира, который состоится 12 июля в 04:00 мск в Канзас Сити. Расскажем, где можно посмотреть игру.

У чемпиона мира 5 побед в 5 матчах турнира. Команда Лионеля Скалони выиграла свою группу, после чего прошла в плей-офф Кабо-Верде и Египет. При этом во всех двух матчах плей-офф Аргентина пропустила по 2 мяча, а во встрече с Египтом «Небесно-голубым» и вовсе пришлось отыгрываться с 0:2.

Швейцария выиграла 4 последних матча на турнире. После выхода из группы в качестве победителя, швейцарцы одолели Алжир. В 1/8 финала «Красные крестоносцы» встретились с Колумбией и оформить проход в четвертьфинал удалось лишь в серии пенальти.

Сможет ли Швейцария прощупать оборону Аргентины и поставить под угрозу очередное мировое чемпионство Лионеля Месси? Кабо-Верде и Египет были к этому близки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.73 — победа Аргентины, 5.80 — победа Швейцарии, 1.32 и 3.40 — котировки на проход одной и другой команды в полуфинал.

Есть ли шансы у сборной Швейцарии, можно почитать здесь. Эксперты LiveSport.Ru дают неплохие шансы швейцарцам и в этом прогнозе предложили пару ставок на команду. Редакция считает, что уже в первом тайме будет интересно, соответствующие ставки можно найти тут. На LiveSport.Ru проанализировали шансы Месси вернуться на первое место в списке бомбардиров.

Искусственный интеллект предсказал результативную ничью о счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Швейцария смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Аргентина — Швейцария в подробном онлайн-репортаже.