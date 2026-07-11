Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о своем повреждении, которое футболист получил во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Испании (1:2).

Тибо Куртуа — голкипер сборной Бельгии globallookpress.com

Куртуа получил травму на 71-й минуте и не смог продолжить встречу. Вратаря заменил Сенне Ламменс при счете 1:1. Запасной голкипер пропустил решающий мяч на 88-й минуте.

«Я выполнил удар от ворот и почувствовал сильную боль в четырёхглавой мышце бедра.

Я сообщил тренерскому штабу, что чувствую боль при выполнении дальних ударов от ворот, хотя с вратарской позицией проблем не было. В итоге тренер решил заменить меня, но это не проблема, ведь благо команды превыше всего», — сказал Куртуа после матча с Испанией.

По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции 14-го июля в 22:00 мск. Бельгия завершила свое выступление на мундиале.