Полузащитника сборной Англии Деклана Райса изолировали отдельно от партнёров по команде, сообщает Daily Mail.

Деклан Райс globallookpress.com

Причиной такого решения стала инфекционная болезнь. Также у него проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, но болезнь усугубила ситуацию.

Медицинский штаб сборной Англии принял решение изолировать 27‑летнего футболиста, чтобы болезнь не распространилась на остальных членов коллектива. Известно, что Райс пропустил уже две тренировки сборной.

Англии предстоит игра четвертьфинала ЧМ против Норвегии, она состоится в ночь с 11 на 12 июля. Райс сыграл 4 матча на турнире и отметился одним ассистом.