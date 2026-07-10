Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2026-го года.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

«Я вообще не вижу диктаторства. Это не диктаторство, а лидерство. Мбаппе — лидер команды, все на него надеются, сейчас он чувствует себя в этой команде как рыба в воде.

Он раскрывается, потому что они все получают удовольствие от того, что играют вместе», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026-го года. Форвард за 6 матчей на мундиале забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Сборная Франции пробилась в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Испания — Бельгия.