Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби пропустит матч четвертьфинала ЧМ-2026 против сборной Аргентины из-за травмы.

Йохан Манзамби — полузащитник сборной Швейцарии globallookpress.com

«К сожалению, Йохан не сможет сыграть. Мы пытались его восстановить, но пока нам это не удалось», — приводит слова главного тренера команды Мурата Якина Sky Sport DE.

Напомним, что Манзамби также не принимал участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Колумбии (0:0, 4:3 по пен.) из-за ушиба колена.

Полузащитник является лучшим бомбардиром национальной команды на ЧМ-2026. За 4 встречи Манзамби забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Матч между сборными Аргентины и Швейцарии состоится 12-го июля в 04:00 мск. Прогноз наших экпертов можно посмотреть по этой ссылке.