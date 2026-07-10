«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани, сообщает Tuttosport.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

По информации источника, «шпоры» хотят подписать контракт с футболистом, и главный тренер Роберто Де Дзерби высоко ценит его талант. «ПСЖ» готов рассмотреть вариант аренды Коло Муани с правом выкупа, при этом сделка может обойтись клубу в сумму около 40 млн евро.

Также на нападающего претендует туринский «Ювентус», который активно добивается его трансфера с прошлого лета.

В сезоне-2025/2026 Коло Муани провел некоторое время в аренде в «Тоттенхэме», сыграв 41 матч во всех соревнованиях, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи.