71-летний Жоржи Жезуш стал новым главным тренером сбороной Португалии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Жоржи Жезуш globallookpress.com

По информации СМИ, Жезуш будет работать со сборной Португалии до 2030-го года.

Последним местом работы Жезуша до назначения в сборную Португалии был «Аль-Наср», который он покинул нынешним летом после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

Предыдущий наставник португальцев Роберто Мартинес покинул пост в связи с вылетом команды в 1/8 финала ЧМ-2026.

Помимо «Аль-Насра», Жезуш также работал с «Бенфикой», «Спортингом», «Фламенго», «Фенербахче», «Аль-Хилялем», «Брагой» и рядом других клубов.