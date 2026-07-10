Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах сборной Франции на ЧМ-2026.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Сборную Франции может остановить любая команда, которая пробьется в полуфинал, их рано называть победителями чемпионата мира. Предполагаем, что это будет Испания, хотя им предстоит непростой матч с бельгийцами, они тоже не подарок. Отталкиваемся от того, что Испания фаворит, тогда они смогут с самого начала матча с Францией навязать свою игру, контроль мяча. Будет очень интересно, если команда де ла Фуэнте забьет первой, потому что французам на турнире еще не приходилось отыгрываться.

Хотелось посмотреть на сборную Франции, если бы марокканцы забили. Вероятнее всего, они бы смогли отыграться, потому что банально сильнее, но всё же. В противостоянии Франции и Испании будет 60 на 40 в пользу команды Дешама, потому что они очень сильно прибавляют по ходу турнира, но испанцы не пропускают, короли контроля мяча, в каждой линии имеют сильных игроков. Должен получиться равный матч, но французы чуть сильнее, а испанцам еще надо Бельгию обыграть», — цитирует Губерниева « Матч ТВ ».

Напомним, что сборная Франции уже пробилась в полуфинал мундиаля, где сыграет против победителя пары Испания — Франция.