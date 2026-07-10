Участие центрального защитника сборной Англии Марка Гехи в игре против Норвегии в рамках 1/4 финала ЧМ‑2026 остаётся под большим вопросом.

Марк Гехи globallookpress.com

Ему предстоит пройти медобследование 10 июля, по итогам которого станет ясно, сможет ли он сыграть в четвертьфинале.

Напомним, что 25‑летний игрок травмировал мышцы бедра в игре 1/8 финала с Мексикой (3:2).

Продолжает лечить инфекционное заболевание ещё один ведущий полузащитник Англии — Деклан Райс, зато основной правый защитник Рис Джеймс начал полноценные тренировки.

На этом мундиале Гехи сыграл во всех пяти матчах. Англия и Норвегия сыграют 12 июля в 0:00 (мск).