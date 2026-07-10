Нападающий сборной ФранцииУсман Дембеле подвёл итоги победного матча с Марокко(2:0) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Мы испытываем огромную радость. Мы подошли к этому матчу с полной самоотдачей и концентрацией. Этот полуфинал стал для меня третьим в карьере на чемпионатах мира в составе французской сборной — это чистейший восторг и наслаждение. При этом мы не позволяем себе терять фокус и уже думаем о следующих задачах.

За пару минут до забитого мяча Киллиан Мбаппе подсказал мне оставаться на центральной позиции. Он выполнил прекрасный рывок, который открыл для меня пространство, и я очень хотел нанести точный удар и увидеть, как мяч пересекает линию ворот. Я счастлив», — приводятся слова Дембеле на сайте ФИФА.

Соперником французов в полуфинале станет победитель противостояния Испания — Бельгия, которое состоится 10 июля.