Защитник сборной Бельгии Зено Дебаст не поможет своей команде в четвертьфинальном матче ЧМ‑2026 против Испании.

Зено Дебаст globallookpress.com

Причиной такого решения стал запрет со стороны португальского «Спортинга», за который играет Дебаст.

«Зено Дебаст не сможет принять участие в четвертьфинале. Его клуб, "Спортинг", уведомил игрока, что не считает его готовым к матчам по состоянию здоровья. Эта оценка отличается от оценки медицинского персонала "красных дьяволов", а также медицинских и страховых органов ФИФА. На текущий момент Зено тренируется индивидуально под наблюдением отдела физической подготовки RBFA», — цитирует заявление RBFA The Athletic.

На этом мундиале Дебаст пока не провёл ни одной минуты на поле. Встреча между Испанией и Бельгией состоится 10 июля в 22:00 (мск).