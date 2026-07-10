Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ожидает непростую встречу в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Этот матч будет самым сложным из всех, что мы играли до сих пор. Бельгия — очень мощная команда. Это игроки, привыкшие побеждать. Предстоит тяжёлая встреча. Возможный выход на Францию? Поверьте, мы думаем только о Бельгии.

Успех сборной Испании строится на коллективных усилиях, а не на индивидуальном блеске — каждый игрок ставит команду на первое место, а Ямаль ещё покажет себя на ЧМ», — приводит Reuters слова де ла Фуэнте.

Игра между Испанией и Бельгией состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 (мск).