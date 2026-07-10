Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Когда вы видите мотивацию Ламина, то знаете, что он очень опасен для соперников. И мы должны его мотивировать, но так, чтобы это не переросло в беспокойство для него. Лучшее ещё впереди, потому что пока он ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём.

На днях с Португалией был сценарий матча, когда ему пришлось работать в обороне, пока его не пришлось заменить. Ламин показал свою зрелость, и мы с нетерпением ждём его атакующей мощи», — цитирует де ла Фуэнте Cadena Ser.

Сборная Испании сыграет в четвертьфинале турнира против сборной Бельгии сегодня, 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. Начало — в 22:00 мск.