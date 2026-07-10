Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между Испанией и Бельгией в четвертьфинале ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«В этом матче точно будут голы. У испанцев топовая команда, но они слишком долго держат мяч. Бельгийцы хороши в контратаках. Лукаку вообще монстр, мой одноклубник. Думаю, матч даже перейдет в дополнительное время. Возможно, будет серия пенальти», — цитирует Булыкина « Спорт-Экспресс ».

Игра между Испанией и Бельгией состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 (мск). Победитель сыграет против Франции в полуфинале мундиаля. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.