Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча Испания — Бельгия в четвертьфинале ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Я не верю в Бельгию. Она уже далеко дошла. У них было классное поколение. Уверен, что от испанцев они получат. У Испании нет Холанна или Мбаппе, но они как удавы. Они настолько не дают мяч сопернику, что тот начинает мечтать лишь о том, чтобы они отстали. Если бы еще Родри был в сумасшедшей форме!

Ямаль — звезда. Понятно, что ожидания от него становятся только выше. Но он играет феноменально. Он настоящий алмаз в топ‑сборной. Испанцы прекрасно понимают, во что играют. Они могут настолько замучить соперника, что тот буквально бросает играть и просит оставить его в покое.

Немцы при таком давлении могут забить три, четыре, пять или шесть голов, а испанцы — один‑два, после чего спокойно уходят в оборону и начинают думать о следующем матче. И при этом не пропускают. Они очень цельная команда.

От Ямаля многое зависит. На длинной дистанции, наверное, им будет сложно против французов. Здесь на первый план может выйти стечение обстоятельств. Франция станет чемпионом мира», — приводит слова Баженова « Матч ТВ ».

Игра между Испанией и Бельгией состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 (мск). Победитель сыграет против Франции в полуфинале мундиаля. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.