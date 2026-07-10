Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о получении награды лучшего вратаря по итогам минувшего сезона.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Очень приятно и ценно получить награду лучшего вратаря сезона. В следующем сезоне на первом плане команда, без неё не будет личных наград. Я буду прилагать все усилия, чтобы команда стала чемпионом, буду делать, что от меня зависит, на 200%, а там — как сложится. Надеюсь, в следующем сезоне снова получу награду», — приводит слова Агкацева «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ и проиграл в финале Кубка страны.