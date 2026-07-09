Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Будет непростая встреча для французов. Марокко — команда с амбициями, на прошлом чемпионате мира доходили до полфинала. Но если они проиграют, ничего запредельного не случится. Пока лидеры Франции в блестящем состоянии, им по зубам любой соперник. Они играют все матчи с позиции силы, в отличие от той же Аргентины, которая включается только в концовке матча», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится сегодня, 9 июля на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, начало — в 23:00 мск.