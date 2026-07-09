Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игре форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2026.

«Я считаю, сейчас подходящее время для завершения его карьеры. На чемпионате мира он выглядел как пришелец из прошлого века в плане игрового ритма. Кроме того, в жизни он уже далек от футбола. У него то покерные турниры, то еще что‑то… Футбол для него — это так, просто поиграть», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Неймар принял участие в двух матах ЧМ‑2026 и забил один гол с пенальти.

Бразилия вылетела в 1/8 финала турнира от Норвегии (1:2).