9 июля в Фоксборо состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. Старт встречи в 23:00 мск. В анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Сборная Франции налегке прошла до четвертьфинала. Это еще раз доказывает, что команда Дидье Дешама не зря в числе главных претендентов на титул. Напомним, что позади у «Ле Бле» победы над Сенегалом, Ираком, Норвегий, Швецией и Парагваем. Одним из авторов этого успеха стал Килиан Мбаппе, забивший 7 голов на турнире.

Сборная Марокко после победы на домашнем Кубке африканских наций продолжает держать марку. У команды ни единого поражения на этом ЧМ. Наиболее значимые результаты «Атласских львов» — это ничья с Бразилией в групповой стадии и победа над Нидерландами в первом раунде плей-офф.

Это будет вторая встреча Франции и Марокко на мундиалях. В 2022 году команды сошлись в полуфинале турнира, где французы оформили выход в финал, победив 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают фаворитом Францию за 1.62, на победу Марокко они дают 6.70, за 1.25 и 3.90 можно поставить на проход команд в полуфинал ЧМ.

Будет ли матч результативным, рассказали эксперты LiveSport.Ru. Кто первым откроет счет, можно узнать здесь. Еще один прогноз на игру доступен тут.

ИИ предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Марокко смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же доступны составы команд и статистика поединка.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Франция — Марокко в подробном онлайн-репортаже.