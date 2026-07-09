9 июля в Фоксборо состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. Старт встречи в 23:00 мск. В анонсе расскажем, где и как смотреть игру.
Сборная Франции налегке прошла до четвертьфинала. Это еще раз доказывает, что команда Дидье Дешама не зря в числе главных претендентов на титул. Напомним, что позади у «Ле Бле» победы над Сенегалом, Ираком, Норвегий, Швецией и Парагваем. Одним из авторов этого успеха стал Килиан Мбаппе, забивший 7 голов на турнире.
Сборная Марокко после победы на домашнем Кубке африканских наций продолжает держать марку. У команды ни единого поражения на этом ЧМ. Наиболее значимые результаты «Атласских львов» — это ничья с Бразилией в групповой стадии и победа над Нидерландами в первом раунде плей-офф.
Это будет вторая встреча Франции и Марокко на мундиалях. В 2022 году команды сошлись в полуфинале турнира, где французы оформили выход в финал, победив 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом Францию за 1.62, на победу Марокко они дают 6.70, за 1.25 и 3.90 можно поставить на проход команд в полуфинал ЧМ.
- Будет ли матч результативным, рассказали эксперты LiveSport.Ru. Кто первым откроет счет, можно узнать здесь. Еще один прогноз на игру доступен тут.
- ИИ предсказал командам нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Франция — Марокко смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же доступны составы команд и статистика поединка.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Франция — Марокко в подробном онлайн-репортаже.