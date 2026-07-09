Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе на постоянной основе центрального защитника Андреса Аларкона.

Андрес Аларкон globallookpress.com

«Он в Дагестане своим стал. Андрес — хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим. Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчёркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении. Нас всё устроило, Андреса всё устроило. И хорошо, что мы эту сделку совершили», — отметил гендиректор «Динамо» Мх Шамиль Газизов.

Прошлый сезон 25‑летний колумбиец провёл в Махачкале на правах аренды, а сейчас клуб принял решение выкупить права на него у «Патриотас Бояка», заключив контракт на три года. Всего за «Динамо» Мх защитник сыграл 21 матч и забил один гол.