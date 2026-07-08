В первом матче квалификации Лиги конференций «Зиря» в родных стенах переиграла «Торпедо» из Кутаиси со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились Руан Ренато (дважды) и Давит Волков.
Результат матча
ЗиряЛига конференций. Квалификация3:0Торпедо КутаисиЛига конференций. Квалификация
1:0 Руан 32' 2:0 Давит Волков 47' 3:0 Руан 63' пен.
Зиря: Амин Сейдиев, Руан, Аделину Виейринья (Issa Djibrilla 72'), Георгий Папунашвили (Aykhan Huseynov 59'), Eren Aydin (Hacyaga Hacyly 88'), Давит Волков (Yegor Bogomolsky 71'), Aydin Bayramov, Ange Mutsinzi, Qismat Aliyev, Brahim Konate, Martins Junior (Исмаил Иббрахимли 72')
Торпедо Кутаиси: Ото Гошадзе, Владимир Мамучашвили, Матей Шимич, Мохамед Шериф, Сори Мане (Дино Скоруп 38'), Георгий Арабидзе (Mateo Stamatov 67'), Комнен Андрич, Виржиль Пинсон, Pires, Dato Bukia, Luka Kuprava (Диего Дейсадзе 67')
Жёлтые карточки: Георгий Папунашвили 57', Qismat Aliyev 66' — Luka Kuprava 21', Dato Bukia 50', Ото Гошадзе 62', Мохамед Шериф 90'
Ответный поединок команд состоится на следующей неделе, 16 июля, в Кутаиси.