В первом матче квалификации Лиги конференций «Зиря» в родных стенах переиграла «Торпедо» из Кутаиси со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Руан Ренато (дважды) и Давит Волков.

Результат матча

Зиря Лига конференций. Квалификация 3:0 Торпедо Кутаиси Лига конференций. Квалификация

1:0 Руан 32' 2:0 Давит Волков 47' 3:0 Руан 63' пен.

Зиря: Амин Сейдиев, Руан, Аделину Виейринья ( Issa Djibrilla 72' ), Георгий Папунашвили ( Aykhan Huseynov 59' ), Eren Aydin ( Hacyaga Hacyly 88' ), Давит Волков ( Yegor Bogomolsky 71' ), Aydin Bayramov, Ange Mutsinzi, Qismat Aliyev, Brahim Konate, Martins Junior ( Исмаил Иббрахимли 72' )

Торпедо Кутаиси: Ото Гошадзе, Владимир Мамучашвили, Матей Шимич, Мохамед Шериф, Сори Мане ( Дино Скоруп 38' ), Георгий Арабидзе ( Mateo Stamatov 67' ), Комнен Андрич, Виржиль Пинсон, Pires, Dato Bukia, Luka Kuprava ( Диего Дейсадзе 67' )

Жёлтые карточки: Георгий Папунашвили 57', Qismat Aliyev 66' — Luka Kuprava 21', Dato Bukia 50', Ото Гошадзе 62', Мохамед Шериф 90'