Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил игру форварда команды Эрлинга Холанна.

Столе Сольбаккен и Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Всем большим игрокам свойственно желание проявить себя. Если они не слишком вовлечены в игру, то часто ищут момент, чтобы заявить о себе: "А вот и я".

Эрлинг — человек спокойный и уверенный, он прекрасно знает свои сильные стороны и понимает, как может помочь команде. Именно так все сложилось и в игре c Бразилией в воскресенье», — цитирует Сольбаккена Globo Esporte.

Напомним, что Холанн смог забить семь мячей в четырех матчах ЧМ-2026 и занимает второе место в списке бомбардиров турнира.