Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча с «Нефтчи» из Ферганы (4:1).

Сергей Семак globallookpress.com

«Интересный матч с точки зрения движения и количества моментов. Было достаточное количество хороших моментов и тех, которые нужно будет разобрать. Сегодня было много индивидуальных ошибок, и в целом есть на что посмотреть и на что обратить внимание.

Думаю, это была интересная игра для болельщиков — много забитых мячей. Еще раз спасибо команде "Нефтчи", которая приехала в Петербург. У них сегодня было много болельщиков, которые пришли поддержать. Приятно играть в такой атмосфере.

Фелипе Аугусто? Пока приятное впечатление оставляет, только начинает работать с нами. Естественно, у него есть движение, желание, он много старается, работает. Думаю, у него все впереди. Будем смотреть, насколько быстро он вольется в игру и наберет оптимальные кондиции», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 12 июля против сербской «Црвены Звезды».