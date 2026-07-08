Официальный протест Египта вряд ли приведет к отстранению арбитра Франсуа Летексье от работы на чемпионате мира.

Франсуа Летексье globallookpress.com

Ранее Египетская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с жалобой на судейство в матче 1/8 финала против Аргентины, который африканская команда проиграла со счетом 2:3. Представители Египта остались крайне недовольны действиями рефери и потребовали дисквалифицировать французскую судейскую бригаду до конца турнира.

По информации авторитетного издания L’Équipe, данное заявление не имеет юридических шансов на успех. Правила ФИФА четко определяют, что отдельные государства не могут влиять на назначение или отстранение судей, так как эти вопросы находятся в исключительной компетенции специального судейского комитета.

Качество работы Летексье в любом случае будет детально изучено. Руководство судейского корпуса рассмотрит видеозаписи спорных моментов и рапорты официальных лиц матча, после чего примет итоговое решение.