Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о выступлении Лионеля Месси в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Египта.

Тьерри Анри globallookpress.com

Аргентинцы сумели одержать волевую победу со счетом 3:2. Хотя Месси не реализовал пенальти в первом тайме, позже он стал одним из главных героев встречи, записав на свой счет гол и результативную передачу.

«Достаточно взглянуть на его слезы после финального свистка, чтобы понять, насколько этот матч был для него важен. Сначала он показывает, что тоже может ошибаться: статистика пенальти на чемпионатах мира говорит сама за себя — четыре промаха из восьми. Но затем он моментально напоминает, почему считается уникальным футболистом.

Я выступал вместе с Лео в "Барселоне" и не раз наблюдал одну интересную особенность. Никогда не стоит выводить его из себя. На тренировках бывало, что арбитры или тренеры не фиксировали очевидный фол либо аут, после чего соперники забивали. Месси возмущался, а ему отвечали, что подобные эпизоды случаются и в официальных матчах.

После этого он словно превращался в другого человека. Брал мяч, забивал три мяча подряд, а затем спокойно говорил: "В следующий раз не пропускайте такие нарушения". В такие моменты остановить его практически невозможно.

Да, нельзя сказать, что он всегда одинаково активно работает на протяжении всей игры. Но когда команда оказывается в непростой ситуации, Лео берет ответственность на себя, начинает обыгрывать соперников одного за другим и делает все, чтобы переломить ход матча», — сказал Анри в эфире FOX Sports.