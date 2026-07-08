«Флора» с 61-й минуты играла в меньшинстве после удаления Айрона Колло .

Голами в составе победителей отметились Звиад Начхебия (18'), Джемал-Георгий Джинджолава с пенальти (21') и Бакар Кардава (75'). У хозяев забитыми мячами отметились Владислав Крейда (28') и Сандер Аламаа (73').

Грузинская «Иберия» в гостях обыграла эстонскую «Флору» в первой встрече 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 3:2.

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