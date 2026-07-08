Грузинская «Иберия» в гостях обыграла эстонскую «Флору» в первой встрече 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 3:2.
Голами в составе победителей отметились Звиад Начхебия (18'), Джемал-Георгий Джинджолава с пенальти (21') и Бакар Кардава (75'). У хозяев забитыми мячами отметились Владислав Крейда (28') и Сандер Аламаа (73').
«Флора» с 61-й минуты играла в меньшинстве после удаления Айрона Колло.
Результат матча
Флора ТаллинЛига чемпионов. Квалификация2:3Иберия 1999Тбилиси
0:1 Zviad Nachkebia 18' 0:2 Jemali-Giorgi Jinjolava 21' пен. 1:2 Владислав Крейда 28' 2:2 Сандер Аламаа 73' 2:3 Bakar Kardava 75'
Флора Таллин: Эверт Грюнвальд, Михаил Колобов, Данил Кураксин (Рауно Аллику 82'), Ремо Валдметс (Роберт Веэринг 66'), Владислав Крейда, Тони Варьюнд, Сандер Аламаа (Илья Антонов 82'), Сандер Товстик, Сергей Зенёв (Taaniel Usta 82'), Рауно Саппинен, Airon Kollo
Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Вахид Селимович, Армель Джуниор Зохури (Giorgi Kobuladze 86'), Вахо Бедошвили (Giorgi Kutsia 71'), Zviad Nachkebia, Andria Bartishvili (Eldar Kuliiev 80'), Bakar Kardava, Nikoloz Dadiani, Nika Sikharulashvili (Lado Chikhradze 80'), Jemali-Giorgi Jinjolava, Aleksandre Amisulashvili
Жёлтые карточки: Михаил Колобов 20', Сандер Товстик 36' — Вахо Бедошвили 36'
Красная карточка: Airon Kollo 61' (Флора Таллин)
Ответная встреча состоится 15 июля в Тблиси.