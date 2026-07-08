Нападающий сборной Бразилии Эндрик прокомментировал в социальных сетях вылет национальной команды с ЧМ-2026 после поражения от Норвегии в 1/8 финала.

Молодой форвард признался, что до сих пор тяжело переживает произошедшее и пока не может в полной мере выразить свои эмоции. При этом он подчеркнул, что мечта завоевать титул чемпиона мира вместе с бразильской сборной останется для него главной целью.

«Мне по-прежнему сложно подобрать слова после этого поражения. Но одно я знаю точно: каждый день буду работать еще усерднее, чтобы помочь сборной Бразилии стать сильнее и однажды выиграть чемпионат мира», — написал Эндрик.

Напомним, команда Карло Анчелотти завершила выступление на турнире, уступив Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала.