Завершились два матча первого отборочного раунда Лиги конференций-2026/2027.

Валлийский «Коннас Куэй» на своем поле сыграл вничью с «Балкани» из Косова — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами

Результат матча

Коннас Куэй Лига конференций. Квалификация 0:0 Балкани Сува-Река

Коннас Куэй: Chris Renshaw, Joseph Ferguson, Dan Cowan, James Jones, Shane Flynn, Iwan Murray, Abdi Sharif, Max Woodcock ( Darren Stephenson 73' ), Callum West ( Frankie Deane 73' ), Michael Stone ( Alex Hughes 88' ), Harry Franklin ( Hussein Mehasseb 88' )

Балкани: Аднан Голубович, Гентрит Халили ( Байрам Яшаница 86' ), Ивица Батарело, Тони Домгёни ( Lorik Dobratiqi 86' ), Анел Шабанаджович, Эдвин Куч ( Ардит Делиу 64' ), Альбер Ламан Дьен ( Марсель Исмайльгечи 70' ), Валентин Серебе, Almedin Klinaku ( Giovanni 64' ), Abou Dosso, Diar Vokrri

Жёлтые карточки: Callum West 37', James Jones 76', Iwan Murray 83' — Валентин Серебе 18', Ардит Делиу 90+1'