Завершились два матча первого отборочного раунда Лиги конференций-2026/2027.
Валлийский «Коннас Куэй» на своем поле сыграл вничью с «Балкани» из Косова — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами
Результат матча
Коннас КуэйЛига конференций. Квалификация0:0БалканиСува-Река
Коннас Куэй: Chris Renshaw, Joseph Ferguson, Dan Cowan, James Jones, Shane Flynn, Iwan Murray, Abdi Sharif, Max Woodcock (Darren Stephenson 73'), Callum West (Frankie Deane 73'), Michael Stone (Alex Hughes 88'), Harry Franklin (Hussein Mehasseb 88')
Балкани: Аднан Голубович, Гентрит Халили (Байрам Яшаница 86'), Ивица Батарело, Тони Домгёни (Lorik Dobratiqi 86'), Анел Шабанаджович, Эдвин Куч (Ардит Делиу 64'), Альбер Ламан Дьен (Марсель Исмайльгечи 70'), Валентин Серебе, Almedin Klinaku (Giovanni 64'), Abou Dosso, Diar Vokrri
Жёлтые карточки: Callum West 37', James Jones 76', Iwan Murray 83' — Валентин Серебе 18', Ардит Делиу 90+1'
«Дифферданж» из Люксембурга также разошелся миром в домашнем поединке против «Ильвеса» из Финляндии — 0:0.
Как и в предыдущем матче, обе команды ни разу не отличились голами.
Ответные встречи пройдут 16 июля.