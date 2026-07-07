Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в Бразилии после успешного выступления на чемпионате мира 2026 года.

Опытный вратарь, ставший одним из открытий турнира, заинтересовал несколько клубов из второго по силе дивизиона страны.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 40-летний футболист попал в сферу интересов представителей бразильской Серии B. В настоящее время Возинья находится в статусе свободного агента, что делает его потенциальный трансфер более привлекательным для заинтересованных команд.

За свою продолжительную карьеру вратарь успел поиграть в нескольких европейских чемпионатах. Он защищал цвета португальских «Шавеша» и «Жил Висенте», словацкого «Тренчина», кипрского АЕЛ, молдавского «Зимбру», а также ряда клубов из Кабо-Верде.

Напомним, на чемпионате мира 2026 года Возинья стал одним из лидеров сборной Кабо-Верде.