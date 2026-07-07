Стали известны стартовые составы сборных США и Бельгии на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

Фоларин Балоган — нападающий сборной США globallookpress.com

США: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балоган.

Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кёйпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссард, Лукебакио, Де Кетеларе.

Напомним, что нападающий американской национальной команды Фоларин Балоган получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но позднее это решение было аннулировано ФИФА со ссылкой на пункт в регламенте. Таким образом, форвард имеет право выходить на поле в составе сборной США.

Матч между этими национальными командами состоится 7-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.