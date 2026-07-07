В четвертьфинале ЧМ-2026 «красная фурия» встретится с победителем встречи США — Бельгия. Матч между этими национальными командами состоится 7-го июля в 03:00 мск.

Полузащитник сборной Испании Родри провел все 5 матчей на мундиале и не отметился результативными действиями.

Напомним, что «красная фурия» забила победный гол во встрече против португальской национальной команды на 90+1-й минуте.

Полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим футболистом поединка 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Португалии (1:0).

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