Полузащитника сборной Испании Родри признали лучшим футболистом поединка 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Португалии (1:0).
Напомним, что «красная фурия» забила победный гол во встрече против португальской национальной команды на 90+1-й минуте.
Полузащитник сборной Испании Родри провел все 5 матчей на мундиале и не отметился результативными действиями.
В четвертьфинале ЧМ-2026 «красная фурия» встретится с победителем встречи США — Бельгия. Матч между этими национальными командами состоится 7-го июля в 03:00 мск.