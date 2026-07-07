Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Португалией и Испанией (0:1), а также оценил игру Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Если бы Испания забила уже на первых минутах, то совсем другой матч получился бы. Скорее всего, мячей бы мы тогда увидели бы гораздо больше, потому что сопернику пришлось бы раскрываться и идти в атаку. Может быть, была бы и крупная победа Испании. Первый тайм встречи остался полностью за испанцами. Во втором тайме вроде Португалия вышла очень заряженная, завладела инициативой, но почему‑то они мало играли вперёд. Тем не менее шанс поразить ворота соперника был, но не забили.

Роналду? Играть в таком возрасте на таком высоком уровне — супер. Он топ‑игрок. Кто‑то, возможно, скажет, что Роналду в этом матче ничего не сделал. Но до него и мяч особо не доходил. Поэтому не знаю, могут ли здесь быть претензии. Сложно говорить об этом», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».