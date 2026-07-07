Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана рискует пропустить четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Испании. Хавбек получил травму в игре 1/8 финала с США и покинул поле еще в первом тайме.

По информации Mundo Deportivo, повреждение Онана получил в середине первой половины встречи. Тренерский штаб был вынужден заменить полузащитника, выпустив вместо него Ханса Ванакена. После ухода с поля футболист эмоционально отреагировал на случившееся, что только усилило опасения относительно серьезности травмы.

Источник отмечает, что участие Онана в следующем матче турнира выглядит маловероятным. Окончательное решение будет принято после медицинского обследования.

Напомним, сборная Бельгии под руководством Руди Гарсии уверенно обыграла США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026. Следующим соперником бельгийцев станет Испания.