Звездный нападающий Неймар попрощался со сборной Бразилии непосредственно в раздевалке стадиона после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

В матче 1/8 финала мундиаля бразильцы потерпели поражение от сборной Норвегии со счетом 1:2, а сам форвард забил единственный мяч южноамериканцев, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Как информирует авторитетное бразильское издание Globo Esporte, сразу после финального свистка Неймар, не сдерживая слез, выступил с прощальной речью перед партнерами по команде и тренерским штабом, поблагодарив всех за годы совместной работы. Источник подчеркивает, что футболист еще задолго до старта мирового первенства предупредил членов своей семьи и близкое окружение о том, что этот турнир станет для него последним в международной карьере.

Партнеров по сборной сильно удивило поведение опытного Каземиро — полузащитник также открыто плакал, хотя внутри команды все привыкли к его максимальной стойкости и хладнокровию. Одним из самых удрученных выглядел и Бруно Гимараэс, который не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в первой половине встречи.