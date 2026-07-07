Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
По словам футболиста, испанской команде удалось практически полностью нейтрализовать Криштиану Роналду, хотя звездный форвард все же сумел создать несколько опасных эпизодов.
После минимальной победы со счетом 1:0 Кукурелья отметил, что сборная Испании провела качественный матч и заслуженно добилась выхода в следующую стадию турнира.
«Наша команда показала хорошее выступление. Мы справились. Не дали Роналду почувствовать себя комфортно на поле. Но ему все равно удалось создать пару возможностей у ворот», — приводит слова Кукурельи AS.
Напомним, единственный мяч во встрече забил Микель Мерино.