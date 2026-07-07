«Наша команда показала хорошее выступление. Мы справились. Не дали Роналду почувствовать себя комфортно на поле. Но ему все равно удалось создать пару возможностей у ворот», — приводит слова Кукурельи AS.

После минимальной победы со счетом 1:0 Кукурелья отметил, что сборная Испании провела качественный матч и заслуженно добилась выхода в следующую стадию турнира.

По словам футболиста, испанской команде удалось практически полностью нейтрализовать Криштиану Роналду, хотя звездный форвард все же сумел создать несколько опасных эпизодов.

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

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