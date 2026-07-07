Российский комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет сборной Португалии с ЧМ-2026.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев globallookpress.com

После поражения команды Роберто Мартинеса от Испании журналист жестко высказался в адрес капитана португальцев Криштиану Роналду.

В своих социальных сетях Губерниев коротко прокомментировал итог встречи, не скрывая эмоций после завершения матча.

«Домой, дедушка-поленушко Роналду! Домой! Испания проходит дальше», — написал Губерниев в соцсетях.

Сборная Испании одержала минимальную победу над Португалией со счетом 1:0. Решающий мяч в концовке встречи забил вышедший на замену Микель Мерино.