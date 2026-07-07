Международная федерация футбола обсудит вопрос о снятии с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Об этом сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в соцсети.

Сборная России по футболу globallookpress.com

Стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России.

Таким образом, российские клубы и сборные могут вернуться на международные турниры.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.