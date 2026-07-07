МОК (Международный олимпийский комитет) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.
Также говорится, что МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах позднее.
МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Членство ОКР было приостановлено в том же году.