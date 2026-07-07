МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Членство ОКР было приостановлено в том же году.

Также говорится, что МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах позднее.

МОК (Международный олимпийский комитет) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

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