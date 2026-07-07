Бельгийский голкипер Тибо Куртуа подвел итоги матча с США в 1/8 финала ЧМ-2026. Бельгия победила 4:1 и завоевала путевку в четвертьфинал.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда.

Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы проиграли американцам со счетом 2:5, не давал нам покоя.

После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна.

Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США», — сказал Куртуа ВВС.